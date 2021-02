Babynieuws: Kim Kötter bevallen van derde zoontje

Hoera, wat een leuk babynieuws! Kim Kötter (38) en haar man Jaap Reesema (36) zijn voor de derde keer ouders geworden. Dit nieuws maken ze op Instagram bekend meteen zoet kiekje van hun pasgeboren zoontje.

Het kleine mannetje heeft de naam Ted Siewertsz van Reesema gekregen.

Advertentie

Droom

“Eindelijk is hij daar! Op 23 februari om 22.06u is onze jongste zoon geboren”, schrijft Kim bij een prachtige foto van de kleine Ted. “Onze droom is uitgekomen. 3 gezonde zoons. Muck en Youp zijn de meest trotse broers op aarde.” De baby lag lange tijd in een stuitligging, wat extra zorgen met zich meebracht voor de bevalling. Gelukkig is alles goed gegaan.

Een wonder

De zwangerschap kwam voor zowel de voormalige Miss Nederland als haar grote liefde Jaap, totaal onverwacht. Mick en Youp kwamen namelijk allebei ter wereld met behulp van ivf. “Mijn ouders, schoonouders en mijn hele familie hadden het allemaal niet aan zien komen. Ze dachten allemaal dat het om iemand anders ging, maar het is geen grapje: het gaat echt om ons. En ik vind het echt zó fijn dat het out in the open is en ik gewoon mijn buik kan laten gaan. Iedereen mag het weten: we krijgen een baby!”, vertelde de trotse ouders na de bekendmaking van de zwangerschap in Kims vlog.

Intens verliefd

Dat is ook precies de reden dat het mannetje de naam ‘Ted’ heeft gekregen. “Een wonder! En dat is direct de betekenis van zijn naam”, schrijft Kim op Instagram. Officieel betekent deze naam namelijk godsgeschenk. “We zijn intens verliefd.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KIM KÖTTER (@kimkotter)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Muck, Youp en Ted (@muckyoupted)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress