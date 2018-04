Babynieuws: Naomi van As en Sven Kramer verwachten eerste kindje

Oud-hockeyster Naomi van As (34) maakte vandaag bekend dat zij en Sven Kramer (32) hun eerste kindje verwachten. Ze deelde een foto op Instagram waarbij topschaatser Sven een boek met ‘The Dad’ in handen heeft.

“Baby is onderweg”, schrijft Naomi van As bij het plaatje. Of de olympische baby een jongetje of meisje wordt, is nog niet bekend.

Olympische spelen

Toen Sven Kramer tijdens de Olympische Spelen in februari een bollend gebaar maakte naar Naomi die op de tribune zat, dacht heel Nederland al dat Sven papa ging worden. Ondanks dat Sven in een interview vertelde dat het gebaar voor zijn sponsor bedoeld was, bleken miljoenen tv-kijkers het dus tóch goed te hebben.

Ook Sven deelde op Instagram een plaatje van het boek Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt om het babynieuws te brengen.

❤️ @naomivanasofficial Een bericht gedeeld door sven kramer (@svenkramer) op 29 Apr 2018 om 4:48 (PDT)

Gefeliciteerd Sven en Naomi met het vrolijke babynieuws!

