Babynieuws: acteur Niels Gomperts (Expeditie Robinson) wordt vader!

‘Penoza’-acteur en ‘Expeditie Robinson’-kandidaat Niels Gomperts mag zich binnenkort vader noemen. Zijn vriendin Chantal Ferro is zwanger.

Dit maakt de 26-jarige Niels bekend op Instagram, met een kiekje van de echofoto’s en zijn liefde. “Tranen van geluk, we krijgen een baby!”

Mogelijke winnaar Expeditie Robinson

Niels is bekend geworden door zijn rol als Lucien in de hitserie Penoza, die onlangs zijn finale heeft bereikt. Wel zijn er geruchten dat er een heuse film over komt. Nú zien we Niels wekelijks strijden in de Filippijnen: hij is één van de Expeditie Robinson-deelnemers die op het samensmeltingseiland vertoeft, en dus ook nog kans maakt het spel te winnen.

Gezien Expeditie Robinson in de zomer is opgenomen, heeft het verwekken van de baby vast vlak na Niels’ terugkomst plaatsgevonden. Veel geluk, Niels en Chantal!

Jaaaa wat een tranen van geluk we krijgen een baby !!!!🕊😍👼🐣🌻🌞💫🌟☀️🎉#baby #mama #papa #baby #echo @chantalferro Een bericht gedeeld door Niels Gomperts (@nielsgomperts) op 18 Nov 2017 om 10:37 PST

Bron: Instagram. Beeld: ANP