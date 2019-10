Leuk babynieuws: Robert ten Brink voor de 4e keer opa geworden

Beschuit met roze muisjes in huize Ten Brink. Robert ten Brink is namelijk weer opa geworden. Dochter Nina is bevallen van een gezonde dochter.

“Daar is ze dan! Onze dochter Sophia! 29-9-2019! We zijn zo verliefd en wat zijn haar grote broers trots op hun kleine zusje”, schrijft de trotse moeder op Instagram.

Oppassen

Robert en zijn vrouw Roos hebben samen 5 dochters: Nina, Isabel, Suus, Charlotte en Emma. Opa en oma krijgen het nog druk met oppassen. Sophia is namelijk het 3e kindje van Nina. Ze heeft al 2 zoontjes: Floris (9) en Hugo (2). Dochter Isabel kreeg in 2012 zoon Willem.

