Geweldig babynieuws voor Roxeanne Hazes

“Na maanden hard oefenen en vooral veel van elkaar houden, is onze wens eindelijk in vervulling gegaan.” Roxeanne Hazes en haar vriend Erik Zwennes verwachten hun eerste kindje. Dit geweldige nieuws maakte Roxeanne bekend via Instagram.

In een eerder openhartig interview met Glamour vertelde de zangeres over een miskraam die ze eerder heeft gehad, maar Roxeanne bleef altijd positief en dat heeft geholpen. “Gelukkig mogen we nu het fijne nieuws delen dat het met onze huidige buikbaby goed gaat en dat we zonder rem aan het genieten zijn van deze prachtige fase”, vertelt Roxeanne.

Binnenkort staat ze op het podium met een kleine in haar buik. Roxeanne: “En zo ga je ineens op tour met je nieuwe, kleine beste vriendje of vriendinnetje”.

Bron & beeld: Instagram.