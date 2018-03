Saar Koningsberger is bevallen. De presentatrice laat weten dat het goed met haar gaat.

“Daar is ze dan eindelijk! Scottie Jones!!”, vertelt Saar: “Het was een heel avontuur om op de wereld te komen. Voorlopig blijven we nog even in het ziekenhuis, maar het lijkt echt alsof het helemaal goed gaat komen!”

Het meisje is afgelopen maandag geboren.

Saar nog met haar bolle babybuik:

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram