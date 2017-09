Hoera! Babynieuws voor presentatrice Saar Koningsberger

Actrice en presentatrice Saar Koningsberger, bekend van TMF, De Schippers van de Kameleon en Expeditie Robinson, is zwanger. Dus feestjes zoals in bovenstaande video zitten er waarschijnlijk binnenkort niet meer in 😉

Saar deelde vanochtend het nieuws met een foto op Instagram.

It was a long and bumpy road with endless hospital visits and hormone treatments but we did it!! After 2,5 years I’m so so SO happy and proud to tell you that I’M PREGNANT!!❤️ Een bericht gedeeld door Saar Koningsberger (@saarkoningsberger) op 3 Sep 2017 om 11:01 PDT

Het was voor Saar en haar partner niet gemakkelijk om in verwachting te raken. Bij de foto schrijft ze: “Het was een lange weg vol hobbels, met een eindeloze hoeveelheid ziekenhuisbezoeken en hormoonbehandelingen, maar we hebben het gedaan! Na 2,5 jaar ben ik zo, zo ontzettend blij en trots dat ik jullie kan vertellen dat ik zwanger ben!”

Geweldig nieuws, Saar! Heel erg veel geluk gewenst.

Beeld: ANP.