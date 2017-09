Babynieuws: Serena Williams is bevallen van een dochter

Een mooie dag voor toptennisser Serena Willams: ze is moeder geworden.

Het pasgeboren meisje weegt iets meer dan 3 kilo. De naam is nog niet bekendgemaakt.

Tante

De 35-jarige sportvrouw vertelde in april dat ze met haar verloofde Alexis Ohanian een eerste kindje verwachtte. Begin dit jaar won ze nog een groot tennistoernooi, de Australian Open. Die winst was een extra speciale. Toen was ze al 2 maanden zwanger. Haar zus Venus is dolblij dat ze tante is geworden. “Natuurlijk ben ik helemaal opgewonden. Ik heb er geen woorden voor.”

Beyoncé is 1 van de eersten die de tennisser feliciteert op social media:

Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 1 Sep 2017 om 1:24 PDT

En wat was ze prachtig zwanger:

@vanityfair Een bericht gedeeld door Serena Williams (@serenawilliams) op 29 Jun 2017 om 6:22 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP