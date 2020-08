Babynieuws: Tijl Beckand wordt voor de vierde keer vader

Tijl Beckand maakte maandagavond in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Jinek leuk nieuws bekend: hij wordt voor de vierde keer vader.

Er is een echte coronababy op komst in huize Beckand: Tijl en zijn vriendin Markell verwachten hun tweede kindje op 25 februari 2021. Samen hebben ze al zoontje Faas en Tijl heeft ook twee dochters (Bente en Fiene) uit een eerdere relatie.

Vierde kind

Eva Jinek had buiten de uitzending om al gehoord dat er een baby op komst is en vroeg de cabaretier ernaar in de uitzending. Toen Eva vroeg of Tijl binnenkort nog iemand naar school moet brengen, bevestigde hij dat Markell inderdaad weer zwanger is. “Vorige week hebben we de twaalf weken echo gehad. Dit wordt de vierde”, zei hij daarover.