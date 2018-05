Babynieuws voor schaatser Jorrit Bergsma

Leuk nieuws voor Jorrit Bergsma (32) en zijn vrouw Heather (29): ze verwachten een kleintje! De hond van het stel mocht het vrolijke nieuws bekend maken.

“Iemand wordt grote broer”, schrijft de aanstaande vader en Olympisch kampioen bij een foto van zijn hond Yuki. Ook Heather plaatst een kiekje van de vrolijke viervoeter. “Yuki is erg blij dat hij een grote broer wordt.”

Someone is gonna be a big brother ☺️ pic.twitter.com/HQSl5oaKEi

— Jorrit Bergsma (@JorritBergsma) 12 mei 2018