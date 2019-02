Bijzondere plaatjes: Jana fotografeert baby's die ín vruchtzak ter wereld komen

De Braziliaanse Jana fotografeert bevallingen. Dat is natuurlijk al een bijzonder beroep op zich, maar ze maakte ook nog eens een paar wel héél speciale geboortes mee.

Vliezen

Jana zag namelijk meerdere keren hoe een baby’tje nog ín de vruchtzak ter wereld kwam. Dat is best heel uniek, als je bedenkt dat zoiets slecht bij 1 op de 80.000 geboortes gebeurt. Normaal gesproken breken de vliezen voor de bevalling en knapt de vruchtzak. Heel soms gebeurt dat dus niet en komt de baby dus nog in het zakje ter wereld.

Advertentie

Allemaal even mooi

Op haar Instagrampagina deelt ze al die bijzondere plaatjes. En niet alleen de foto’s van de pasgeboren kleintjes in de vruchtzak, ook alle andere bevallingsfoto’s zijn even prachtig om te zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door JanaBrasil Fotografia (@janabrasilfotografia) op 1 Feb 2019 om 6:13 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door JanaBrasil Fotografia (@janabrasilfotografia) op 30 Jan 2019 om 5:37 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door JanaBrasil Fotografia (@janabrasilfotografia) op 19 Jan 2019 om 2:04 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door JanaBrasil Fotografia (@janabrasilfotografia) op 23 Dec 2018 om 6:16 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: iStock