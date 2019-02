‘Babyshower verklapt geslacht baby Meghan Markle’

Hoewel prins Harry en Meghan Markle blijven volhouden dat ze het geslacht van hun baby écht niet weten, lijkt de babyshower van Meghan iets heel anders te zeggen.

Tijdens de voorbereidingen van de babyshower in New York is er namelijk opvallend veel roze versiering te zien, waaronder roze bloemen.

Nog even wachten

Volgens insiders kan het dan ook niet anders dan dat de twee in verwachting zijn van een meisje. Zeker weten doen we het natuurlijk pas als Harry en Meghan met hun pasgeboren baby op de trappen van het St. Mary’s Hospital staan. En dat duurt waarschijnlijk nog wel een maandje of twee…

Deze foto’s lijken in ieder geval al een tipje van de sluier te lichten:

#MeghanMarkle New York baby shower in PICTURES: Ring of Steel massed to protect Duchess https://t.co/Su79NHKv6b pic.twitter.com/dqbJFap9uE — Daily Star (@Daily_Star) 19 februari 2019

