Déze vrijgezelle Nederlander verovert harten in Amerikaanse realityshow

In Amerika is de realityshow The Bachelor razend populair. En deze keer is er een Nederlander die de harten van single vrouwen verovert. Arie Luijendijk jr. staat centraal in het nieuwe seizoen.

Arie is niet helemaal een onbekende van het programma. In 2012 deed hij al eens mee aan The Bachelorette. Toen probeerde hij het hart van vrijgezel Emily te veroveren. Ditmaal zijn de rollen omgedraaid en liggen de vrouwen aan zíjn voeten. Aan onderstaand filmpje te zien heeft hij in in ieder geval over aandacht niets te klagen…

Gaat meedoen aan The Bachelor je net een brug te ver? Liefde- en passievlogger Guusje tipt in bovenstaande video hoe je dan de liefde van je leven vindt.

WATCH: A look back at @ariejr’s journey on Season 8 of the @BacheloretteABC, before becoming the newest Bachelor!@BachelorABC #TheBachelor pic.twitter.com/p0RIRGr5Xg — Good Morning America (@GMA) September 7, 2017

Bron: Show.nl. Beeld: The Bachelor