Misschien ken je het wel: een badkamperplank of een toilettas vol met beautyproducten die daar ongebruikt stof liggen te vangen. Omdat je toch altijd naar je standaard favorieten grijpt, of omdat je gewoon niet zo houdt van dat ‘getut’.

Hoe het ook zij: vanaf nu kun je met al die ongebruikte beautyproducten iemand anders blij maken. De SOAP Treatment Store heeft een intitiatief bedacht waarbij ze vrouwen in opvangcentra door heel Nederland blij maken met deze producten. “Elke dag heerlijke beautyproducten binnen handbereik hebben is niet voor elke vrouw de normaalste zaak van de wereld. Terwijl een douche met een fijne lotion of een moment voor jezelf met een gezichtsmaskertje juist zo’n boost voor jezelf én je zelfvertrouwen kan geven”, zeggen SOAP-oprichters Esther Meijer-Litjens en Stephanie Litjens.

Veroorloven

“Dagelijks maken we heel veel mensen blij met behandelingen bij SOAP Treatment Store of met producten van SOAP Recommends. Sommigen komen iedere week voor hun manicure of facial, anderen komen, gezellig met ’n vriendin, eens in de zoveel maanden voor ’n pedi of iemand loopt binnen voor ’n quick wax of facial. Dit gegeven deed ons wel beseffen dat er ook veel vrouwen zijn die zich nooit (en dan ook echt nooit) een fijne beautytreatment of -product kunnen veroorloven. Daar kunnen wij vast ’n bijdrage aan leveren, dachten we.”

Mishandelde vrouwen

In de vijfendertig vrouwenopvang instellingen die Nederland telt verblijven 6000 vrouwen (vaak met kinderen) die zich nooit als ‘extra luxe’ een beautyproduct kunnen veroorloven. Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang: “Het allerbelangrijkste is dat de mishandelde vrouwen zich weer goed voelen. De ervaring leert dat het voor slachtoffers van huiselijk geweld heel belangrijk is dat zij weer het gevoel krijgen dat ze waardevolle mensen zijn; dat ze er mogen zijn. Wat helpt daar beter bij dan oprechte aandacht voor wie je bent: een sterke vrouw, goed verzorgd en mooi opgemaakt! De SOAP Foundation helpt zodoende ook op een unieke manier mee aan het vergroten van het zelfvertrouwen van deze kwetsbare vrouwen.”

Meedoen aan dit mooie initiatief? Hier lees je hoe je jouw producten doneert.

