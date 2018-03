Vrouw reageert briljant op mensen die vragen wat zij met 'zo'n knappe vent' moet

De Amerikaanse huwelijksfotografe Jenna Kutcher deelt op Instagram regelmatig foto’s van zichzelf en haar knappe man Drew. Romantische foto’s waarop ze samen als dolgelukkig stel over het strand dartelen. En daar zitten mensen helemaal niet op te wachten.

Niet omdat ze kotsmisselijk worden van zoveel klef gedoe, nee, waar sommige van haar volgers over blijken te vallen, is dat zij volslank is en hij continu een afgetrainde torso toont. Hij is zo gespierd dat hij op bijna al die foto’s wel z’n shirt uit móét trekken. En daar hoort een schaars gekleed, scharminkelig model naast, meent men. Niet deze ronde vrouw.

Maar, hoe dan?

“Hoe kan jij in godsnaam zo’n knappe man krijgen?”, krijgt Jenna dus maar al te vaak te horen. Nou, dat zit zo, antwoordt ze geniaal (tekst gaat door onder de foto).

“Om eerlijk te zijn, was ik er in eerste instantie naar van, al die berichten”, vertelt ze op Instagram. “Een deel van die onzekerheid over mijn lichaam komt doordat ik met Mr. Sixpack himself ben getrouwd. Soms heb ik het gevoel dat ik hem niet verdien, omdat ik niet dun ben.”

Meer om van te houden

Maar daar gáát het niet om, weet Jenna: “Deze man omarmt al tien jaar elke ronding, elk putje, iedere kilo en elk puistje van mij. Hij herinnert me eraan dat ik mooi ben, ook al vertel ik mezelf soms iets anders. Dus ja, mijn dijen raken elkaar, mijn armen zijn dikker en mijn kont is rond, maar er is ook zoveel meer van mij voor hem om van te houden en ik heb voor een man gekozen die dat allemaal aankan. Ik ben zoveel meer dan mijn lichaam, net als hij trouwens, en net als jij.”

Oh, Jenna…

Bron: Nieuwsblad, Het laatste nieuws, Today. Beeld: Instagram