Trotse vader Badr Hari deelt lieve foto met zijn dochters

Badr Hari is naast succesvol kickbokser ook vader van 3 prachtige dochters. En daar is de bekende man hartstikke trots op. Woensdag plaatst hij dan ook een foto op Instagram waarop hij lachend met zijn 3 kleine meisjes te zien is.

De vader wordt online geprezen om zijn toegewijde vaderschap, blijkt uit de reacties.

Dochters

Badr is getrouwd met topmodel Daphne Romani. De twee stapten na een jarenlange knipperlichtrelatie in 2016 in het huwelijksbootje. Ze kregen samen 3 dochters: Amber-May, Houda en Aïcha.

Foto

De kickbokser houdt ontzettend veel van zijn kroost en maakt met een grappend onderschrift dan ook duidelijk hoe belangrijk ze voor hem zijn. Want bij het lieve kiekje schrijft hij: “3 redenen waarom een vader je serieus pijn zou kunnen doen. Dochter 1, Dochter 2, Dochter 3.”

