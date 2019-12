Ook Badr Hari reageert nu op de dramatische blessure

Maar liefst 3,5 miljoen mensen zagen zaterdagavond op televisie hoe Badr Hari (35) in een gevecht tegen Rico Verhoeven (30) een blessure opliep. Verhoeven verdedigde daarmee zijn kampioensgordel voor de negende keer op rij met succes.

De kickboxers stonden 3 jaar geleden voor het eerst tegenover elkaar in Oberhausen. Verhoeven won toen in de tweede ronde omdat Hari door een gescheurde armspier moest opgeven. De afloop was toen teleurstellend, waardoor ze onder de titel ‘unfinished business’ tot een nieuw gevecht kwamen.

Afgevoerd uit het Geldredome

Maar helaas was óók dat gevecht maar van korte duur. Hari stond er in eerste instantie goed voor tijdens de wedstrijd. Hij had Verhoeven al tweemaal voor 8 seconden naar de grond gewerkt. In de 3e ronde ging het mis: Hari maakte een draaitrap en liep daardoor een blessure met zijn enkelbanden op. Huilend op de grond moest hij de wedstrijd nogmaals opgeven.

Moeilijk te accepteren

Hij reageerde zondag op Instagram op de wedstrijd: ‘Ik wil mijn leger bedanken voor deze ongelooflijke vechtavond. Het was geweldig en ik kan niet beschrijven wat ik voelde toen ik de ring binnenkwam in die gekke sfeer’, schrijft hij. ‘Je kunt je voorstellen hoe moeilijk ik dit resultaat kan accepteren. Ik heb de wereld laten zien dat ik nog steeds de dominantste vechter van de zwaargewicht divisie ben. Ik ben er ook volledig van overtuigd dat ik de riem zal overwinnen.’

Hij heeft ook nog een boodschap aan zijn tegenstander: ‘Ik wil Rico Verhoeven bedanken voor zijn geweldige sportiviteit na mijn blessure. Ik kom terug. Wees voorbereid.’

Rico’s reactie

Verhoeven reageerde al eerder op de teleurstellende wedstrijd. Hij geeft daarin eerlijk toe nog nooit zó dichtbij te zijn geweest om een wedstrijd te verliezen. ‘Petje af voor Badr Hari’, schrijft hij. ‘Dit winnen of verliezen, hoe je het ook wilt zien, het is niet belangrijk… Veilig thuiskomen bij degenen van wie je houdt is het enige dat telt’, schrijft de vader van 3. Ook hij bedankt z’n tegenstander: “Badr, ik wil je bedanken voor een geweldig gevecht en ik hoop dat je snel beter wordt. We zien elkaar weer.”

Ook in 2018 verdedigde Kickbokser Rico Verhoeven met succes zijn wereldtitel. Daarna beloonde hij zichzelf met een welverdiende vakantie. Deze liep echter íets anders dan gedacht… Wij verwachten dat Rico niet snel weer zal limbodansen:

Bron: Instagram. Beeld: ANP