Badr Hari vader geworden van een tweeling

Lockdown nummer twee valt veel mensen zwaar. Het is winter, het is koud, er is bijna niets te doen en dus zit je de hele dag binnen. Voel jij je ook opgesloten deze dagen? Wij hebben goed nieuws. Deze vijf originele buitenactiviteiten zijn leuk én corona-proof.

Één van de origineelste buitenactiviteiten is misschien wel oesters rapen. Hiermee heb je gegarandeerd een leuke (en lekkere) dag met je gezin of met vriendinnen. Hoe ga je te werk? Dat is vrij simpel. Ten eerste zoek je op waar je oesters kunt rapen. In Zeeland, Texel en Groningen zijn mogelijkheden zat. Goes en Lauwersoog zijn bekende locaties. Zoek vervolgens de getijden van jouw locatie op. Je wil namelijk oesters plukken als het eb is.

Heb je alle voorbereidingen getroffen? Dan moet je nog zorgen dat je de juiste spullen bij je hebt. Trek oude kleding, regenlaarzen en dikke handschoenen aan en neem een emmer, een beitel, een hamer, een oestermes en een weegschaal mee. En je kunt op pad gaan!

Eenmaal aangekomen bij je bestemming zul je zien dat deze activiteit hartstikke corona-proof is. Oesterpluklocaties zijn namelijk hartstikke groot en niet zo heel druk bezocht. Je hoeft je dus ook geen zorgen te maken over de hoeveelheid oesters: er is voldoende voor iedereen. Op de rotsen, tussen het zand, overal liggen de lekkernijen voor het oprapen. Beitel de mooiste oesters los met je gereedschap en verzamel alles in een emmer. Je mag maar liefst 10 kilo mee naar huis nemen. Let er wel op dat je alleen oesters pakt die nog eetbaar zijn. Oesters die open zijn of heel makkelijk open te wrikken zijn, zijn vaak al bedorven.

Uiteindelijk kun je thuis van je vondsten gaan genieten. Maar de échte oesterliefhebber kan op locatie al beginnen met eten. Neem een fris citroentje mee en een flesje bubbels (als je op de fiets bent) en maak er een heuse picknick van!

2. Leesuurtje

Ben jij op zoek naar een iets rustigere activiteit? Dan hoef je niet ver te zoeken. Je kunt voor deze activiteit namelijk een fijn plekje in de natuur kiezen dat dichtbij je huis is. Heb je dat? Doop deze plek dan om tot jouw leesplek. Spreek met jezelf af dat je één, twee, drie keer per week (of misschien wel dagelijks) hier naartoe gaat om een momentje te lezen. Dat kan een half uurtje zijn voordat je werkdag begint, of juist een moment om je dag af te sluiten. En nee, je hoeft zeker niet te verkleumen daar. Trek meerdere lagen kleding over elkaar aan en vul een thermosfles met jouw favoriete warme drankje. Je zult zien dat je je een stuk frisser en minder opgesloten voelt als je na jouw leesmomentje weer thuiskomt.

3. Paardrijden

Voor mensen die niet zo gek zijn op paarden klinkt dit misschien een beetje als een gek idee. Maar voor wie op zoek is naar leuke buitenactiviteiten, is dit toch echt het proberen waard. Je kunt namelijk hele mooie bos- of strandritten maken met paarden, ook als je maar weinig ervaring hebt. Dus haal je partner over om uit zijn of haar comfortzone te treden of zoek een vriendin die met jou op pad wil en vind een manege in de buurt die buitenritten aanbiedt. In het begin kan het best even spannend zijn om op een paard te zitten, maar er gaat altijd iemand mee ter begeleiding. En je zult zien dat je helemaal tot rust komt als je eenmaal door het bos draaft in de frisse buitenlucht. Daarbij zou een paardenrit zelfs therapeutisch werken.

4. Wildplukken

Ben jij fan van de wat minder intensieve buitenactiviteiten? Dan is wildplukken een leuke activiteit voor jou. In Nederland is er namelijk genoeg lekkers te vinden in de natuur. Op de Wildplukwijzer kun je precies zien wat je kunt plukken en waar je dat kunt plukken. Zo kun je op veel plekken in Nederland aardperen plukken deze tijd van het jaar. En in bijna het hele land vind je nog rozenbottels om lekkere jam van te maken. Ga van huis met een mandje en goed schoeisel en je bent zeker een middag zoet. En hoe leuk is het om ’s avonds van je eigen geplukte ingrediënten een maaltijd te bereiden?

5. Buiten BBQ

Barbecueën bij 5 graden? Jazeker, dat kan gewoon. Zoals de Scandinaviërs zeggen: er bestaat geen slecht weer, slechts slechte kledij. En dus is het vooral zaak om je warm aan te kleden als je je wilt wagen aan een eetfestijn in de open buitenlucht in deze tijd van het jaar. Trek je skisokken aan en ga voor een outfit met veel lagen, dan zit je goed en kan de barbecue beginnen.

Van alle buitenactiviteiten in de winter, is barbecueën misschien wel het meest sfeervol. Het is donker en je kunt het zelf zo gezellig maken als je wilt. Hang lichtjes op, zet de vuurkorf aan en, zet de stoelen anderhalve meter uit elkaar en voorzie ze van gezellige kussens en kleden. Leg allerlei lekkernijen op de barbecue en geef de gasten een stokje met marshmallows. Om het af te maken kun je een gietijzeren pannetje op het vuur zetten met zelfgemaakte glühwein erin, of warme Aperol. Je zult merken dat het al gauw voelt alsof je ver van huis op skivakantie bent. En daar zijn we allemaal wel aan toe, toch?

Heb jij meteen zin om vanavond zo’n buiten barbecue te organiseren, maar zit het vlees nog in de vriezer? Zó ontdooi je het in slechts 10 minuten.

Beeld: iStock.