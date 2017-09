Dít zijn de bakkers van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt

Bakkers klaar: bakken maar! We moeten nog heel even geduld hebben voor de ovens weer aan gaan en het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt echt gaat beginnen.

Na een jaar zijn André van Duin, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven eindelijk weer terug. We kunnen niet wachten om te zien wat de kandidaten er dit jaar van bakken. Maar wie zijn die kandidaten eigenlijk? En kunnen we stiekem al voorspellen wie het goed gaat doen in de competitie?

Vanessa

De 31-jarige Vanessa is van Curaçao naar Nederland gekomen om geneeskunde te studeren. Momenteel werkt ze als arts-onderzoeker, maar ze wil zelfs graag chirurg wonen. Een beetje stress kan deze baksters dus wel hebben! In de video waarin ze zich voorstelt, vertelt ze dat ze het bakken van haar moeder en oma geleerd heeft. Dat belooft wat!

Rik

Ook dit jaar zijn de mannen goed vertegenwoordigd. Rik (39) heeft samen met zijn man een schrijfwarenwinkel (met zelfs pennen van duizenden euro’s!). Vroeger was hij leraar Frans en heeft dan ook een grote liefde voor Frankrijk. Laten daar nou net heerlijk gebakjes vandaan komen…

Nico

De 62-jarige Nico is een man van de klassieke recepten. In zijn vrije tijd gaat hij niet alleen graag fietsen en tennissen, maar bakt hij ook graag. Zijn vader was banketbakker, dus die Nico moeten we in de gaten houden.

Marjolein



Marjolein (27) zit voor haar werk als systeembeheerder dagenlang achter de computer, maar thuis zet ze deze graag uit om te gaan bakken. Ze houdt van strakke afwerkingen in haar baksels, wat haar een voorsprong op kan leveren in de competitie.

Ine

De 44-jarige Ine komt uit Arabië, waar ze ook leerde koken en bakken van de dienstmeiden. Oer-Hollandse appeltaart zal je bij haar in de keuken dus niet zo snel zien. Maar toch combineert ze wel graag deze verschillende keukens. Ook dat kan weleens goed uit gaan pakken in de wedstrijd.

Heidi

Heidi (56) is getrouwd en heeft 2 dochters. Heidi is een echte thuisbaksters die minimaal één keer in de week een taart bakt. Die neemt ze dan mee naar haar werk, waar ze vast elke maand medewerker van de maand mee wordt ;-).

Maarten

Maarten (32) is fysiotherapeut van beroep. Een stoere jongen, die dan af en toe ook wel een beetje wordt gepest door zijn vrienden omdat hij zo van bakken houdt. Hij noemt zichzelf heel fanatiek en we zijn dan ook heel benieuwd wat we daar van terug gaan zien in de wedstrijd. Dit kan weleens lolbroek-concurrentie voor André worden.

Hans

Hans is nog maar 22 jaar oud en is dan ook de jongste bakker van de groep. Naast zijn studie helpt hij graag zijn oma met het bakken van appeltaarten. Hij noemt de taarten van zijn oma nog steeds beter, maar wij verwachten dat Hans, die zichzelf ‘een klassieke bakker mat een innovatieve twist noemt, ons nog weleens kan gaan verrassen.

Gwenn





De 30-jarige Gwenn maakte de rest van de kandidaten vast extra zenuwachtig toen hij vertelde dat hij geboren is in Frankrijk. Ondanks dat hij in Nederland is opgegroeid, inspireert Frankrijk en zijn baksels hem nog steeds. Hij droomt van rijen Franse toetjes. Daar kunnen we ons wel in vinden.

Corrie

De 49-jarige Corrie moet al veel taarten gebakken hebben, want in haar video vertelt ze dat ze bijna nooit hetzelfde bakt. Normaal gebruikt ze daar haar kookboeken voor, maar in de tent moet ze het toch zonder doen. Met zoveel ervaringen moet deze thuisbaksters daar geen enkele moeite mee hebben.

Voorspelling

Ja, nu moet ik natuurlijk ook een kleine voorspelling doen. Voor ook maar iets gezien te hebben, zet ik mijn geld op dit moment op Hans, Vanessa en Nico. Vergeef me als ik er compleet naast zit. Ik kom er de komende weken vast nog wel op terug…



Beeld: Roland J Reinders / MAX.