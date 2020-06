Zondagavond ging het tiende seizoen van The Great British Bake Off van start. De komende 10 weken gaan 13 amateurbakkers de strijd met elkaar aan om tot beste thuisbakker van Engeland gekroond te worden.

Ruim 1,1 miljoen kijkers genoten van de kunstwerken van de gepassioneerde bakkers. En de baksels van de kandidaten maken – zelfs in deze eerste aflevering – al behoorlijk indruk op de kijkers.

De 13 kandidaten moeten als signatuuropdracht in 2,5 uur een taart maken met veel gedroogd fruit. En voor de technische opdracht krijgen ze een kleine 2 uur om 6 precies dezelfde stukken angelcake te maken. Het recept voor deze taart die bestaat uit 3 gekleurde laagjes bleek voor veel bakkers behoorlijk ingewikkeld. Tot slot maken alle amateurbakkers in 4 uur een spektakelstuk: een verjaardagstaart die geïnspireerd is op een droom uit hun jeugd.

De 1,1 miljoen kijkers gingen zondagavond waarschijnlijk helemaal op in The Great British Bake Off, want erg veel getwitterd wordt er niet. Dat is bij Heel Holland Bakt wel anders. Daar worden op de avond van de uitzending vaak duizenden berichten gedeeld.

Niveauverschil

Kijkers die op Twitter wel van zich lieten horen, zijn laaiend enthousiast over het programma en het niveau van de creaties. “De bakkers van The Great British Bake Off laten in de eerste aflevering al meer zien dan in de finale van Heel Holland Bakt“, schrijft iemand. Ook op Facebook klinken louter positieve reacties. “De Engelse versie is de koning(in) onder de bakwedstrijden”, aldus Mariska.

Krijgen we dit jaar bij @heelhollandbakt ook baksels te zien waarvan we denken !wow hoe zou ze die smaken ipv op beeld al te zien niet te vreten want niet eens gaar @Jan_Slagter ?#greatbritishbakeoff — Margarita (@Bene_legere_) June 21, 2020

Wat een niveau!!! Echt, de bakkers van de #greatBritishBakeoff laten in de eerste aflevering al meer zien dan in de finale van @heelhollandbakt — Lonny Fennis (@osolonny) June 21, 2020

Ben je benieuwd naar de baksels? Hier kun je de aflevering terugkijken.

En zelf ook meteen zin gekregen om te bakken? Deze banoffee-taart is om je vingers bij af te likken:

