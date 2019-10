Balkenproef 'Expeditie Robinson' treft déze kandidaat genadeloos en daar vinden kijkers wat van

Dat deelname aan Expeditie Robinson soms keihard kan zijn, bewijst de achtste aflevering van dit seizoen maar weer.

Eilandraad of niet, op beide kampen worden er bondjes gesloten. Dat heeft ervoor gezorgd dat Kim Kötter en Rijk Hofman aan het begin van de aflevering oog in oog komen te staan met Akwasi Owusu Ansah. De 3 kandidaten komen voor een vervelende situatie te staan: een dag voor de samensmelting staat hen nog de balkenproef te wachten. Wie eraf valt, moet naar huis. De andere 2 gaan (terug) naar Duivelseiland.

Advertentie

Mee willen doen

Ondertussen zat de nog altijd positieve Rijk al 15 dagen op Duivelseiland, vrijwel zonder eten. Voor lange tijd zelfs helemaal in zijn uppie. Dat hij kans loopt om naar huis te gaan, zit hem flink dwars. “Ik wil nog niet naar huis. Ik wil weten hoe het voelt om te stemmen, om complotjes te maken. Om mee te doen”, zegt hij nog voor hij aan de proef begint.

Ontroerd

Maar de balkenproef is z’n Waterlo geworden. Rijk valt met een flinke kreet als eerste van de balk. Hij staart vooruit en de emotie is van zijn gezicht af te lezen. Expeditie Robinson is voor hem afgelopen, en dat terwijl hij zo hard heeft gestreden op het sombere eiland om terug in het spel te komen.

Petitie

Kijkers weten niet wat ze zien. De arme jongen heeft zó zijn best gedaan, en ligt met verzwakte gezondheid door Duivelseiland alsnog binnen een paar minuten uit het spel. Sommigen laten op Twitter weten dat er voor hen geen reden meer is om nog naar het programma te kijken, anderen zijn druk bezig met het tekenen van een petitie om Rijk aan het seizoen van 2021 mee te laten doen.

Omdat Rijk van een balk kukelt, moet ie naar huis. Terwijl die jongen met opgeheven hoofd 2 weken lang Duivelseiland trotseert. Dan ben je gewoon de ultieme Robinson, hoor. Met je balkproef. #ExpeditieRobinson — Aafke Terberg (@aafketerberg) October 20, 2019

Voor Rijk was het geen Expeditie Robinson maar Expeditie Duivelseiland. Had hem meer gegund. Hij had het ‘t zwaarst van allemaal #expeditierobinson — Cheryl (@CeeDeetjuh) October 20, 2019

Oké er zijn geen redenen meer voor me om nog naar Expeditie Robinson te kijken nu Rijk weg is 😗✌🏼 — Chantal 🎃 (@Chantalvx_) October 20, 2019

Laten we afspreken dat Rijk volgend jaar nog een keer naar expeditie robinson mag. #ExpeditieRobinson — Machiel Lucker (@MachielLucker) October 20, 2019

Ga naar de petitie om te zorgen dat rijk volgend jaar mee kan doen. https://t.co/OsAaFyx1Ij

#ExpeditieRobinson — Iris (@meijeriris) October 20, 2019

Terug in het spel

Nadat Akwasi de proef op Duivelseiland wint, keert hij terug in het spel. En dat terwijl hij er de vorige aflevering nog uit was gestemd. Een aflevering met veel gebeurtenissen, maar dat is het spel, toch?

Je kunt de aflevering online terugkijken.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: RTL