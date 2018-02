Ballerina deelt eerlijke foto van haar lichaam met mooie boodschap

Voor haar werk als balletdanseres is Kylie Shea (32) dagelijks in de weer met haar lichaam. Ze sport veel en plaatst regelmatig foto’s op Instagram waarin ze haar afgetrainde lichaam in allerlei ingewikkelde balletposes manoeuvreert. Toch heeft ook Kylie zo haar onzekerheden.

Op Instagram laat de ballerina weten dat ze zich al jaren schaamt voor haar cellulitis.

Onbewerkte foto

Want hoe hard en vaak Kylie ook traint, de putjes op haar benen en billen blijven gewoon. En dat maakt haar onzeker, zeker in de danswereld waar ze dagelijks geconfronteerd wordt met haar eigen lichaam en dat van anderen. Kylie besloot daarom onlangs een onbewerkte foto van zichzelf op Instagram te plaatsen.

Kwetsbaar

‘’Social media staat vol met foto’s van vrouwen die geen oneffenheden of cellulitis lijken te hebben,’’ schrijft ze bij de foto. ‘’Ik heb zelf al vanaf mijn puberjaren cellulitis en voel me daar tot op de dag van vandaag erg kwetsbaar over.’’

‘’Je bent niet alleen’’

‘’Ik heb deze week heel hard getraind en keek vandaag voor het eerst op een andere manier naar mezelf. Ik focuste eens niet op de oneffenheden. Ik wil deze foto posten om andere vrouwen met cellulitis een hart onder de riem te steken. Je bent niet alleen. Ik hoop dat deze post iemand helpt’’, schrijft ze. Haar foto bleef niet onopgemerkt: de post ontving meer dan 60.000 likes, en wij snappen wel waarom. Cellulitis of niet, wij vinden het lichaam van Kylie prachtig!

