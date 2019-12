Bands zorgen voor grote verdeeldheid onder juryleden van 'The Voice of Holland'

Hoewel er heel wat spetterende optredens voorbij kwamen in de eerste Battle-ronde ‘The Voice of Holland’, was het stiekem toch wel een beetje ‘The Battle of the Bands’: de bands PYRO en Daredevils namen het tegen elkaar op en dat leverden ze uiteindelijk een staande ovatie op.

Jurylid Ali noemde het zelfs ‘Eén van de vetste battles’ die hij ooit had gezien.

Verschillende voorkeuren

De twee bands ontvingen na hun optreden met een mash-up van de nummers ‘American Woman’ en ‘Are you gonna go my way?’ een hoop lof van de juryleden. Lil’ Kleine en Ali B hadden een grote voorkeur voor de Daredevils, maar Anouk kon niet kiezen tussen de bands. “Het lijkt me een moeilijke beslissing. Voor mij is dit appels met peren vergelijken.”

Kritiek Anouk

Maar Anouk zou Anouk natuurlijk niet zijn, als ze geen klein kritiekpuntje had voor de geschminnkte Daredevils: “Ik zou echt die strepen weghalen. Jullie zijn supercute, maar ik vind het echt heel stom. Jullie hebben allemaal een leuke kop en jullie hebben het niet nodig om twee van die strepen onder jullie ogen te zetten.”

Gestolen

De kans dat de strepen weggaan is groot, want waar Waylon uiteindelijk koos voor PYRO, besloot Anouk de Daredevils van hem te stelen. Of ze ook in de Knock-outs te zien zijn, moet nog blijken.

