Bang voor spinnen? Daar blijk je helemaal niets aan te kunnen doen

Mensen die niet bang zijn voor spinnen snappen er niets van: hoe kun je nou bang zijn voor zo’n klein beestje? Daar hoef je bij spinnenhaters niet mee aan te komen. Wat blijkt: je kunt er niets aan doen dat je bang bent voor spinnen.

Uit onderzoek van het Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences blijkt dat het genetisch bepaald is of je wel of niet bang bent voor spinnen. Tijdens het onderzoek zagen zij dat baby’s van 6 maanden al bang konden worden van spinnen terwijl ze nog geen ervaring hadden met de dieren. Die reactie was al te zien bij foto’s van de dieren. Blijkbaar krijgen we dus de angst voor deze dieren van onze ouders en weten we al van kleins af aan dat ze eng of vies zijn.

Angsten

Niet alleen de angst voor spinnen kan genetisch bepaald zijn. Dat geld ook voor slangen en volgens de Universiteit van Sydney ook voor water en hoogtes. Hoef je je de volgende keer dus niet uit te leggen waarom je zo bang bent, daar ben je gewoon echt mee geboren.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!





Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.