Bar en boos: KNMI waarschuwt voor gladheid en winterse kou

Het KNMI waarschuwt voor lokale gladheid door sneeuwval en opvriezende sneeuwresten. Daarom geldt code geel in het hele land.

Maar wat betekent code geel eigenlijk? Het KNMI waarschuwt: “Wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.” Pas bij code oranje of rood wordt ook echt geadviseerd om binnen te blijven.

Files

Het voelt dus vandaag niet alleen extreem koud, het is ook nog eens écht gevaarlijk glad en koud. Het blijft de hele ochtend sneeuwen, wat zorgt voor spekgladde wegen. Op het spoor rijdt alles voorlopig zonder problemen: de NS heeft nog geen melding gedaan van vertragingen door het weer.

K-k-k-oud

De temperatuur blijft de hele dag onder het vriespunt. In combinatie met een felle oostenwind kan de gevoelstemperatuur daarom onder de -15 graden uitkomen, zegt het KNMI.

Vannacht wordt het nog erger, dan kunnen de gevoelstemperaturen zelfs uitkomen op -20. Ook morgen is het nog snijdend koud, maar dan komt de temperatuur in het zuiden in de loop van de dag weer boven het vriespunt.

Pas op

Moet je er nog uit vandaag, pak jezelf dan goed in en rij extra voorzichtig.

Bron: NOS, KNMI. Beeld: ANP