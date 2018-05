Een nieuwe baan: híer gaat Barack Obama werken nu hij niet langer president is

Er gaat verrassend nieuws rond dat over Barack Obama gaat, oud-president van de Verenigde Staten. Hij heeft een nieuwe baan.

Barack heeft lange tijd kunnen genieten van een welverdiende pauze in zijn carrière. Hij heeft veel vakantie genomen en veel tijd doorgebracht met zijn vrouw Michelle en zijn twee dochters, Malia (19) en Sasha (16).

Samen met zijn vrouw Michelle gaat hij voor Netflix werken. Jawel, dé populaire streamingsdienst. Hun taken? Even wat anders dan een land besturen: ze gaan films en series maken. Wat de onderwerpen van hun films en series gaan worden, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat ze ook documentaires willen gaan maken die ‘inspirerend’ zouden zijn. De Obama’s tekenden in ieder geval een meerjarig contract, dus we kunnen binnenkort wat actie van het lieve koppel verwachten.

Tijd voor een kus is er altijd, natuurlijk:

De officiële tweet van Netflix met het nieuwtje is in 3 uur tijd al bijna 100.000 keer geliket:

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 mei 2018

