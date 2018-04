Voormalig first lady Barbara Bush overleden

Barbara Bush, de vrouw van oud-president van de Verenigde Staten George Herbert Bush, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt.

Eerder deze week werd al bekend dat de voormalige first lady ervoor had gekozen om zich niet langer te laten behandelen. De afgelopen tijd werd Barbara Bush meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige vorm van longziekte COPD. Daarnaast had ze last van hartfalen.

“Ze waardeerde de vele lieve berichten en vooral de gebeden die ze ontvangt”, meldde de familie.

Net als onze prinses Laurentien, zette Barbara Bush zich met grote toewijding in tegen analfabetisme en laaggeletterdheid. Ze zette de Barbara Bush Foundation op die gezinnen leerde lezen en schrijven.

“Ik koos voor geletterdheid omdat ik oprecht geloof dat als meer mensen zouden kunnen lezen en schrijven, en dus meer zouden begrijpen, we veel dichter zouden komen bij het oplossen van zoveel van de problemen die onze natie en onze samenleving teisteren,” zei ze eens in een speech in 1990.

Presidentsvrouw én -moeder

Barbara Bush was 73 jaar getrouwd met George H. Bush (president tussen 1989 en 1993). De twee ontmoetten elkaar als tieners, enkele maanden voordat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevechtspiloot werd uitgezonden naar Azië. Ze trouwden tijdens een verlof; zij was nog geen 20.

Barbara was moeder van in totaal zes kinderen, van wie een dochter op driejarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie. Haar zoon George W. Bush was president tussen 2001 en 2009.

Bron: Nu.nl, NOS. Beeld: ANP