Barbara Schneemann (45) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze 2 zoons (David, 11, en Louie, 8) en een dochter (Judy, 6). Barbara is goed van vertrouwen en dat kan soms pijnlijk grappige situaties opleveren…



Het zou mijn eerste interview worden en ik was best zenuwachtig. Ik mocht de hoofdpersoon én de regisseur van een Engelse mockumentary interviewen. En dat woord, dat volgens Wikipedia een satire op een documentaire is, had me al aan het denken moeten zetten. Maar ik wantrouw niet snel, dus ik bereidde me serieus voor en ging er vol vertrouwen in. Het verhaal: een succesvolle DJ wordt uiteindelijk doof en verdwijnt. Ooggetuigen vertellen waar ze hem voor het laatst zagen en de film doet een oproep om te helpen hem weer te vinden. En omdat in de film ook succesvolle echte DJ’s als Tiesto, Lol Hammond en Paul van Dyk herinneringen ophaalden aan de mysterieus verdwenen DJ, leek het allemaal nóg echter.

Bloedserieus

Ik had natuurlijk mijn reserves moeten houden, maar liet me helemaal meevoeren door de acteur en regisseur die me tijdens het interview bloedserieus vertelden dat ze nog steeds op zoek waren naar de verdwenen DJ. Ik reageerde empathisch, wenste ze sterkte met hun zoektocht. Toen voelde ik dat ze een blik uitwisselden en wisten: ze is erin getrapt (even voor het geval u óók zo goed van vertrouwen bent: die hele DJ bestond natuurlijk niet en had ook nooit bestaan). Ik was reddeloos verloren en werd niet meer serieus genomen, maar dat had ik tijdens het interview nog niet door. Op de cd die ik na afloop van het gesprek kreeg en die hij voor me signeerde, schreef de acteur letterlijk: ‘Deaf, dumb or blind, baby’.

Toen ik buiten de regisseur tegenkwam die even een sigaretje rookte, vroeg ik hem nog waar hij nu mee bezig was. ‘Een documentaire over de buitenaardse wezens die onlangs ontdekt zijn’ was zijn antwoord. En ik knikte begrijpend.

Pas toen ik naar huis fietste begon me iets te dagen.

Beeld: Libelle