"Ik zwichtte bijna voor de smeekbedes van mijn gezin"

Barbara (46) is redactiemanager. Met Gaius heeft ze twee zoons (David, 11, en Louie,9) en een dochter (Judy, 7). Ze is een hondenliefhebber en haar gezin wil graag een hond. Ze zwichtte bijna voor alle smeekbedes.

Je hebt hondenmensen en poezenmensen. Ik ben een hondenmens. Vroeger hadden wij thuis een hond; Bobo was de állerliefste hond van de wereld. Ontelbaar vaak heb ik met hem in de hondenmand gelegen, ervan overtuigd dat hij het énige levende wezen was dat mij begreep. Dat zag ik immers in zijn trouwe hondenogen.

Arbeidsintensief

Ik weet dus uit ervaring hoe leuk en fijn het is om een hond te hebben en was dus ook bijna – bijna! – gezwicht voor de smeekbedes van mijn gezin: we willen een hond. Een heel kleintje desnoods. Hoe gezellig zou dat zijn: ten minste één levend wezen in huis dat mij enthousiast zou verwelkomen als ik thuiskom van mijn werk (versus drie televisiekijkende kinderen). Een beest dat het wél knus vindt om met mij te Netflixen (versus de man die achter een laptop zit aan de keukentafel). Een lief kwispelaartje in de keuken ’s morgens. Een… ach ik kan nog wel even doorgaan. Ik was dus bijna gezwicht, maar niet helemaal. Want al mijn vriendinnen met hond waarschuwen me: begin er niet aan. Het is een illusie om te denken dat je kinderen het beestje uit zullen laten (nog een bron van irritatie in huis), het beest is de hele dag alleen thuis, je kunt nooit een weekendje weg zonder je te buigen over de vraag: ‘wat doen we met de hond?’ Het is alsof je er een kind bij hebt: superlief maar arbeidsintensief. En laat ik er daar toch net genoeg van hebben!

