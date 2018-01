Iedereen maakte zich zorgen om Samantha de Jong, ook bekend als Barbie. Ze laat nu voor het eerst weten wat er is gebeurd.

Ze raakte vorige week buiten bewustzijn.

Heftig

Barbie vertelt aan Shownieuws dat ze door een diep dal ging: “In 8 jaar lang heb ik gewoon heel veel meegemaakt. Qua aandacht, media, noem maar op. Het is me gewoon allemaal even teveel geworden. En het was in een keer helemaal klaar. Het was gewoon op, ik kon niet meer. Het is niet leuk hoe het is afgelopen natuurlijk. Op een gegeven moment zit je zo in de put dat je er niet meer uit kan komen. Dan doe je dingen waarvan je achteraf spijt hebt.” Maar, zo zegt ze ook: “Naar omstandigheden gaat het wel redelijk wat beter met mij”. Ze zou op haar moeilijkste moment gevonden zijn door haar dochtertje Angelina (5).

Steun

De Haagse blondine zit momenteel in een afkickkliniek. “Het plan is nu om vooral tot rust te komen. Ik wil iedereen laten weten dat ik goede hulp krijg. Het plan is gewoon om weer de oude te worden. Ik ben vooral veel aan het praten, de hele dag”, laat ze weten. Daarnaast zegt ze blij te zijn met alle steun. “Ook van fans krijg ik veel kaartjes. Dat betekent heel veel voor me. Jordi is er in alles voor me geweest, dat was al zo toen ik hem ontmoette”.

Het is nog niet bekend wanneer Samantha de kliniek mag verlaten. Wel ziet ze haar kinderen Angelina en Milano in de tussentijd. “Ik zie mijn kindjes regelmatig, en dat doet me heel goed. Ze steunen mij en dat is het belangrijkste.” Vader Michael is inmiddels weer terug naar Oostenrijk, waar hij een feestcafé runt. Hij was voor zijn kinderen even naar Nederland gekomen.

Samantha en Michael in betere tijden:

Bekijk hier het interview met Samantha:

