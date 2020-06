Barista ontvangt $80.000 ‘fooi’ nadat hij klant zonder mondkapje aanspreekt

Een Amerikaanse barista kreeg er flink van langs op Facebook, nadat hij weigerde om een klant zonder mondkapje te bedienen. Hoewel het bericht op Facebook behoorlijk negatief over hem was, pakte de situatie toch erg positief voor hem uit.

Hij hield er zelfs een ‘fooi’ van 80.000 dollar aan over.

De 24-jarige Lenin begon op een maandagmorgen bij de koffietent waar hij werkzaam is als barista. Bij deze koffietent zijn klanten momenteel verplicht om een mondkapje te dragen. Toen er een vrouw zonder mondkapje naar hem toe kwam om een bestelling te doen, sprak hij haar daar op aan.

Facebook post

Maar nog voor dat hij haar op de bedrijfsregels kon wijzen, beende ze al vloekend de tent uit. Toch maakte ze eerst nog een foto van Lenin. Op Facebook schreef ze woest een bericht bij de foto: “Dit is Lenin van de Starbucks, hij weigerde me te helpen omdat ik geen mondkapje droeg. De volgende keer kom ik met een medische vrijstelling en bel ik de politie.”

Steun

De vrouw verwachtte dat haar volgers het met haar eens zouden zijn, maar het tegenovergestelde gebeurde. Lenin werd massaal gesteund. De berichten stroomden binnen waarin mensen aangaven dat ze vonden dat Lenin het juiste had gedaan. Zo ook Matt Cowan, die het bericht las en het erg oneerlijk vond dat Lenin op social media werd bespot door de vrouw.

Inzamelingsactie

Matt besloot een inzamelingsactie te starten. Hij zamelde geld in om Lenin een mooie ‘fooi’ te kunnen geven. Het doel was om 1000 dollar bij elkaar te krijgen, maar na een week was er al 80.000 dollar ingezameld.

Lenin is ontzettend dankbaar en weet al wat hij met het geld gaat doen: “Ik ben verbijsterd en vereerd dat er zoveel geld ingezameld is en dat de actie werd gestart door iemand die ik niet ken. Ik ga het geld gebruiken om mijn droom na te streven om danser te worden en zal donaties doen aan verschillende organisaties in San Diago.”

Lief: klant steekt serveerster een hart onder de riem

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: CNN. Beeld: iStock