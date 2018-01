Barry Atsma begaat enorme blunder en deelt deze vrolijk op social media

Acteur Barry Atsma heeft te maken met slapeloze nachten, althans dat blijkt uit het hilarische bericht dat hij deelt op social media.

Vanmiddag deelde Barry een foto op Twitter van zijn schoenen.

Als je er snel naar kijkt, lijkt er weinig aan de hand te zijn, maar als je goed kijkt zie je het: Barry is vandaag met 2 verschillende schoenen naar zijn werk gegaan. De schoenen hebben precies dezelfde kleur dus wij snappen wel waar het mis is gegaan. Bij de foto van zijn schoenen schrijft Barry: “Slaapgebrek is best grappig als je er op je werk achterkomt dat je 2 verschillende schoenen aan hebt.”

Slaapgebrek is best grappig als je er op je werk achterkomt dat je 2 verschillende schoenen aan hebt. Wel beide @tommyhilfiger . Dat wel 😂! pic.twitter.com/fncPjksPDQ — Barry Atsma (@barryatsma) 26 januari 2018

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress.