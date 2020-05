Ai, pijnlijk: Barry Atsma raakt gewond op set Duitse serie

Het was een heftige dag voor Barry Atsma. De acteur raakte gewond op de set van de Duitse dramaserie ‘Du sollst nicht lügen’.

Het ongeluk gebeurde tijdens het draaien van een scène over een vermeende verkrachting na een date. Barry werd per ongeluk door zijn collega in z’n been gestoken. Op Instagram deelt hij een 2 kiekjes van het bloederige tafereel.

Advertentie

Gewelddadig

“Soms wordt acteren net iets te echt”, schrijft hij bij de foto’s. “Tijdens de eerste take van een gewelddadige scène stak mijn zeer gewaardeerde en lieve collega mij per ongeluk echt in mijn been. Gelukkig was er vanwege de coronamaatregelen een dokter op de set en kon de wond verzorgd worden tijdens een heerlijk kopje koffie.”

Mondkapje

De opnames van de Duitse serie waren vanwege het coronavirus tijdelijk afgelast. Afgelopen week zijn ze weer begonnen met draaien. Op de foto is ook te zien dat Barry een zwart mondkapje draagt.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress