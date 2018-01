Zo heb je hem nog nooit gezien: Barry Atsma plaatst vreemde foto van zichzelf

Acteur Barry Atsma: daar zouden veel vrouwen wel een beschuitje mee willen eten.



Nu plaatst hij een ontzettend eerlijke foto van zichzelf op Instagram.

Kinderen en werk

Hij laat zien dat hij wat aan zijn uiterlijk laat doen. En wel aan zijn wallen. Met spannende ‘pads’ onder zijn ogen wil hij er wat fitter uitzien. Ach ja, misschien doet hij het wel om knap naast zijn vriendin Noortje Herlaar te kunnen lopen.

Barry is druk bezig met de Vara-serie Klem. Eerder zei hij over zijn carrière in een interview in Libelle: “Toen ik me realiseerde hoe erg ik mijn kinderen miste, heb ik besloten minder te gaan werken. Bij elk project dacht ik: wil ik dit écht? Als ik nee dacht, werd het nee. Ik ben toen ook gestopt met theater. Daar was ik zo mee klaar, dat je weer in een bus zat naar een uithoek van het land. Speelden we voor honderd man in de kleine zaal van een of ander theater, terwijl Jochem Myer in z’n eentje voor 1500 man in de grote zaal stond. Wat ik onwijs gaaf vond voor Jochem, maar zuur voor ons. Daar word je wel heel ‘midliferig’ van. Zo van: sta ik hier in een of ander toneelstuk waarin ik mijn vader vermoord en met mijn moeder naar bed ga: waar gáát dit over, ik moet gewoon thuis de kinderen in bed leggen.”

Het resultaat? Daarna plaatst hij deze foto:

Lees hier het hele interview met Barry.

Bron & Beeld: Instagram