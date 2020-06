Barry Atsma openhartig over werken in het buitenland: "Het is best zwaar voor Noortje"

Barry Atsma timmert lekker aan de weg in het buitenland. De acteur heeft een grote rol in de BBC-serie The Split. Maar werken in het buitenland is echt niet altijd makkelijk.

In een interview met RTL Boulevard vertelt Barry dat de serie vol herkenbare en emotionele scenes zit. In de serie speelt hij advocaat Christie die een affaire begint met zijn jeugdliefde.

De acteur vertelt: “Ik ben zelf gescheiden en ik herken heel erg het gevoel dat je daarna hebt. Dan sta je alleen en dan ga je op zoek naar liefde. Dat is lang niet altijd makkelijk. Soms word je verliefd op iemand die al bezet is en ergens wil je dan niet een gelukkig gezin verstoren.”

Gelukkig in de liefde

Inmiddels is Barry Atsma al een hele tijd weer gelukkig in de liefde: “Gelukkig heb ik iemand gevonden waar ik heel gelukkig mee ben, met Noortje (Herlaar, red). Als een soort engeltje kwam ze uit de lucht vallen voor mij, maar het is ingewikkeld ja en daar gaat de serie op een heel mooie manier over.”