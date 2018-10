GTST-acteur Bartho Braat speelt verrassende nieuwe rol in serie

Bartho Braat mag dan al even niet meer te zien zijn in GTST, heel Nederland kent hem nog steeds als Jef Alberts. Daar kan weleens verandering in gaan komen, want Bartho heeft een nieuwe rol te pakken.

De 68-jarige acteur gaat namelijk Sinterklaas spelen in een nieuwe serie van RTL en Videoland. De twee platformen lanceren op 17 november, de dag van de intocht van Sinterklaas, het nieuwe programma De Pepernoten Club. Andere rollen in de serie zijn weggelegd voor YouTube-sterren MeisjeDjamila, Clonny Games en Bibi. Bartho heeft al enige ervaring met de rol van Sinterklaas, want ook in de soap speelde hij elk jaar deze rol.

Afleveringen

In De Pepernoten Club is alle hectiek rondom het sintfeest te volgen, vastgelegd door Vlogpiet en Prankpiet. Zij komen echter in de problemen als dit jaar door een grap van Prankpiet de verlanglijstjes van alle kinderen in heel Nederland kwijtraken. Vanaf 17 november zijn elke zaterdag nieuwe afleveringen te zien bij Videoland. Daarnaast wordt bij Telekids vanaf 19 november elke doordeweekse dag drie maal een nieuwe aflevering uitgezonden.

Bron en beeld: ANP.