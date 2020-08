Bartina Koeman: “Voorgoed in Barcelona wonen zou voor mij een droom zijn”

Bartina Koeman (59) en haar man Ronald zijn dit jaar 35 jaar getrouwd. 2020 moest dus een bijzonder jaar voor ze worden. En bijzonder werd het.

Het EK voetbal ging niet door vanwege de coronacrisis, ze raakten allebei besmet en Ronald kreeg een hartinfarct. Helemaal bijzonder: dinsdag maakte Koeman bekend dat hij aan de slag gaat als trainer in Barcelona. Een droom die uitkomt voor hem én zijn vrouw Bartina.

Advertentie

Barcelona

Van 1989 tot 1995 woonden het stel al in Barcelona. Een stad die hun hart heeft veroverd. Eerder dit jaar vertelde Bartina in een interview in Libelle: “We zijn opa en oma geworden, maar juist nu willen we van de stilte naar de drukte, namelijk verhuizen naar ons appartement in Barcelona. Uiteindelijk wil ik daar wel voorgoed gaan wonen. Dat zou voor mij echt een droom zijn die uitkomt.”