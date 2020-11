Bartina Koeman over uitzaaiing na borstkanker: “Ik kon het niet geloven”

Wat betreft haar gezondheid heeft Bartina Koeman (59) er een aantal bewogen jaren op zitten. Nadat ze tien jaar geleden borstkanker bij haar werd gediagnosticeerd, kreeg ze twee jaar geleden opnieuw een klap te verwerken. In een interview met ‘Helden’ vertelt ze dat er toen een uitzaaiing bij haar werd ontdekt.

Opvallend genoeg kwam Bartina er opnieuw in Portugal achter dat er iets mis was.

“Ik vertrouwde het niet”

Toen ze tien jaar geleden voor het eerst een bultje voelde in haar borst, was ze namelijk in Portugal. En toen ze twee jaar geleden iets voelde in haar nek, was dat ook in Portugal. “Hoe bizar, toeval bestaat toch niet. Ik heb me na de behandeling van de eerste keer borstkanker nooit echt helemaal goed gevoeld, alsof ik voelde dat er misschien nog iets was. In Portugal liep ik per ongeluk tegen een glazen wand en voelde toen iets vreemds in mijn nek.” Omdat ze dacht dat er misschien iets scheef stond, besloot ze naar de dokter te gaan. “In eerste instantie zeiden ze dat er niets was, maar ik vertrouwde het niet.”