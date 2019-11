Eindelijk onthuld: dít is wat Bas Smit precies voor werk doet

Bas Smit en Nicolette van Dam waren woensdagavond te zien in het programma Rooijakkers over de vloer. Daar gaf Bas antwoord op die ene prangende vraag: wat doet hij eigenlijk voor werk?

Nicolette kennen we natuurlijk van haar vele televisieoptredens, zowel als actrice als presentatrice. Haar man Bas Smit was ook ‘ineens’ bekend, vooral van zijn grappige filmpjes op Instagram. Maar wat Bas voor de kost doet was tot nu toe niet duidelijk. Sterker nog: Nederlanders vroegen zich dit zo massaal af dat wanneer je bij Google ‘wat voor werk doet’ intypt, de naam ‘Bas Smit’ als eerste opduikt. Dit betekent dat ‘wat voor werk doet Bas Smit?’ een ontzettend veel gegoogelde vraag is.

Investeren

Bas zelf vindt het hilarisch dat zoveel mensen zich dit afvragen. Aan Art legt hij uit hoe de vork in de steel zit: “We ondernemen heel veel samen. Van oorsprong ben ik begonnen als beurshandelaar. Daarna ben ik in het vastgoed gegaan, tot 2017. En daarna ben ik gaan investeren in jonge bedrijven en jonge talenten.”

Diverse ondernemingen

Als hij wat van zijn ondernemingen opnoemt, wordt duidelijk dat zijn werk behoorlijk divers is: “Wij hebben The Healthy Snackbox, we zijn zelf een snack aan het ontwikkelen, we hebben een bedrijf voor video wenskaarten, we hebben een vending machine bedrijf…” Hij legt uit: “We hebben in alle bedrijven professionals om ons heen die er heel veel verstand van hebben.” Daarnaast doen Bas en Nicolette veel voor goede doelen. Zo verkoopt Bas bijvoorbeeld kerstballen met zijn hoofd erop voor het Prinses Máxima Centrum.

Bron: RTL. Beeld: ANP