Bas Smit mag restaurant niet in vanwege zijn outfit: 'Ik snap het wel'

Bas Smit is met een goede vriend op vakantie in Colombia. Hij wilde uit eten gaan, maar dat liep even anders dan gepland.

De man van Nicolette van Dam werd namelijk geweigerd bij het restaurant.

Advertentie

Op Instagram schrijft hij: “Werd gisteren geweigerd bij een tent op basis van m’n outfit. Nu ik de foto’s terug zie snap ik t wel”. In de reacties klinkt het: ‘Kom je soms uit de Sound of Music?’. Toch nemen sommigen het ook voor hem op: ‘Dit is gewoon te hip’.

Hoewel de makelaar zonder zijn vrouw op vakantie is, denkt hij wel aan haar. Zo laat hij ook zien aan zijn volgers dat hij in het zand op het strand schrijft: Bas hartje Nic. Zijn fans vinden die lieve actie ‘goud waard’. En ook Nicolette kan het waarderen: die reageert met allemaal hartjes op het gebaar van haar man.

Nicolette en Bas in hun kersttrui van dit jaar:

Scoor hier je eigen kekke outfit… Van roze naar paars en rood:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP