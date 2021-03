Bas Smit overhandigt eerste boek van ongeneeslijk zieke Melissa Kremer

Mooi nieuws voor de ongeneeslijke zieke Melissa Kremer (25). Haar boek Mijn Kwaadbloed is uit. Niemand minder dan Bas Smit overhandigde het eerste exemplaar aan haar.

Vorig jaar maart kreeg Melissa te horen dat ze voor de tweede keer leukemie heeft en dit keer niet meer zal genezen. Met haar boek wil ze iedereen inspireren om van de lichtpuntjes in het leven te genieten.

Melissa Kremer brengt boek uit

Melissa werkte al een tijdje aan haar boek, maar of het op tijd af zou zijn, dat was nog de vraag. Het boek uitbrengen was haar grootste wens en ze wilde heel graag blijven leven totdat dit gelukt was.

Op Instagram schrijft ze hierover: “2,5 week geleden gaf het ziekenhuis me nog maar enkele dagen te leven. Ik kon me hier nooit bij neerleggen, en zal dat ook nooit doen. Vandaag was het dan zo ver… De overhandiging van MIJN boek! Mijn kwaadbloed, is officieel een feit! Ik ben iedereen zo intens dankbaar. Voor het geloven in mij en mijn dromen. Dankbaar voor iedereen die het boek heeft gekocht, en dankbaar voor alle eindeloze liefde en steun! Dit is één GROOT lichtpunt!”