Hilarisch: Bas Smit test ongeveer alle domme gadgets die hij tegenkomt

Bas Smit is een ware Instagram celebrity en vermaakt zijn volgers met de meest hilarische video’s. Van zijn vrouw Nicolette van Dam, zijn vrienden, maar sinds kort met grappige tests van nutteloze gadgets.

En dat is enorm vermakelijk.

Nicolette zal er vast blij mee zijn dat haar man tientallen gadgets in huis haalt die – spoiler alert – niet altijd blijken te werken. Maar leuk is het wel! Blijkbaar kan Bas Smit zich maar moeilijk inhouden als er een veelbelovende advertentie langskomt op Instagram van vuurbestendige handschoenen, niet-vallende wijnglazen en speciale meloenensnijders. Hij vindt het maar wat interessant en bestelt de gadgets in veelvoud om ze vervolgens op Instagram te beproeven. Wat wel verbazend is, is dat sommige gadgets beter werken dan je zou verwachten. En die heerlijke schaterlach van Bas Smit als dat het geval is, is het kijken toch zeker wel waard. Oordeel zelf!

1. Meloensnijder

2. Frisdrankje met prik

3. Grijper

5. Niet-vallende glazen