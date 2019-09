Bas stuurde een baardolie naar onze koning en kreeg een bijzonder bedankje terug

Toen Bas Pisa de nieuwe baard van koning Willem-Alexander zag, twijfelde hij geen moment. Als medebaarddrager én eigenaar van een baardproductenlijn weet hij namelijk als geen ander hoeveel werk zo’n baard is. Hij kon het dan ook niet laten om de koning een setje verzorgingsproducten op te sturen.

Wat hij echter nooit had durven dromen, was dat de koning hem een persoonlijk bedankbriefje zou sturen.

‘Stoute schoenen aangetrokken’

Volgens Bas begon zijn ludieke actie eigenlijk als een grap. “Klanten zeiden: moet je hem niet een setje producten opsturen? Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben uit gaan zoeken hoe je zoiets het best kunt opsturen,” zo vertelt hij aan het AD.

Bedankbriefje

Bas vond een adres en stuurde een brief over zijn bedrijf met daarbij een pakketje baardolie.Tot zijn grote verbazing kreeg hij onlangs een reactie op zijn cadeautje. “Ik las ergens dat ze wel drieduizend brieven per jaar ontvangen, dus ik was verbaasd dat ik een reactie heb gekregen. Heel leuk zo’n koninklijke brief”, zegt hij. In de brief, ondertekend door de persoonlijk assistent van het koningspaar, wordt hij hartelijk bedankt voor de ‘vriendelijke geste’. ‘De toezending van enkele verzorgingsproducten wordt zeer gewaardeerd’, staat er.

Nieuwe fan?

Of Willem-Alexander ook echt zijn olie heeft gebruikt, zal Bas waarschijnlijk nooit weten. “Ook mensen die iets kwaads in de zin hebben kunnen zomaar iets sturen, dus of hij het echt zelf in handen krijgt, vraag ik me af. Tenzij ik ineens een bestelling in mijn webshop krijg op naam van W. A. van Buren”, zo zegt hij met een knipoog naar de schuilnaam die de toenmalige prins gebruikte bij zijn deelname aan de Elfstedentocht in 1986.

