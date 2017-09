Televisiepresentator Bas Westerweel plotseling in het ziekenhuis

Heftig nieuws voor presentator Bas Westerweel; de ex van actrice Babette van Veen heeft een hartaanval gehad.

Schrikken

De 54-jarige Bas moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven en wordt in de gaten gehouden door medici. Volgens de Telegraaf ligt hij in het UMC in Utrecht. Hij wil verder niet veel kwijt over de details van zijn ziekenhuisopname maar heeft het nieuws rondom zijn hartaanval wel zelf bevestigd. Volgens bronnen rondom de familie van Bas is de situatie voor iedereen ‘bijzonder heftig’.

Gezin

Bas is bekend van AVRO’s Toppop en Fort Boyard en heeft met zijn ex Babette 2 kinderen; Sebastiaan (18) en Silvijn (13). Ze waren getrouwd van 1998 tot 2010. Bas kreeg toen een relatie met hun buurvrouw. Babette zei daar eerder over: “Het gekke is dat ik me al na een aantal maanden beter voelde dan tijdens mijn huwelijk. Ik zorg er beter voor dat ik zelf gelukkig ben, in plaats van maar proberen de boel draaiende te houden.”

