30 basisscholen in Brabant weigeren 8 februari weer open te gaan: “Niet veilig”

Even een halfuurtje wandelen voor meer productiviteit of een blokje om met de Ommetje-app… We doen het nu allemaal. In beweging blijven is enorm belangrijk, maar pas op dat je geen wandelfouten begaat. Wij vertellen je wat deze fouten zijn én hoe je deze kan oplossen.

1. Verkeerde schoenen

Verkeerde schoenen zijn niet alleen vervelend en pijnlijk tijdens het lopen, je kunt er ook echte blessures door krijgen. Er zijn verschillende soorten wandelschoenen en ook verschillende factoren die belangrijk zijn bij het kiezen van de perfecte wandelschoen. Zo is het belangrijk dat wandelschoenen licht van gewicht zijn, maar toch steun en demping bieden. Ook moeten de schoenen goed passen en niet te oud zijn. Libelle hielp al eerder om de perfecte wandelschoenen te vinden.

2. Niet snel of lang genoeg wandelen

Alle beetjes helpen, dat is waar. Maar door een sneller tempo aan te houden of een langere route te kiezen, kun je de effectiviteit van je wandeling enorm vergroten. Een beetje sjokken kan soms prettig zijn, maar pas met 100 tot 130 stappen per minuut bereik je een goede snelheid die ook echt invloed heeft op je gezondheid. Verder is een halfuurtje per dag aan beweging prima. Wel geldt: hoe langer je doorwandelt, hoe meer calorieën je zal verbranden. Zorg er wel voor dat je hierbij niet te veel van je lichaam vraagt!