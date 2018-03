Basisschoolkinderen dragen slippers omdat temperatuur niet te regelen valt

Natte vloeren van het vocht, lucht zo droog dat leerlingen en leraren hoofdpijn hebben en eczeem door de slechte filtering: basisschool De Schittering in Hooge Zwaluwe kampt al acht jaar met slechte luchtkwaliteit. Er moet een oplossing komen, liever vandaag dan morgen.

De leerlingen willen momenteel maar één ding: schone lucht.

Protest

Uit protest kwamen de leerlingen deze week in hun zomerkleding op school. Ze hebben het soms zó warm, dat het niet meer dragelijk is om nog op te letten in de klas. Door massaal in zomerjurkjes, korte broeken en op slippers in de klas te verschijnen, willen ze aan de gemeente laten zien dat er dringend iets veranderd moet worden.

Gemeente

Net als elke andere basisschool, valt basisschool De Schittering onder de gemeente. De ruimte die de gemeente afhuurt voor de school heeft een erg slechte temperatuurvoorziening en luchtfiltering. Plaatsvervangend wethouder van gemeente Dimmelen, John van Oosterhout vertelt: “De gemeente heeft al diverse maatregelen genomen om de problemen met het binnenklimaat op te lossen. Maar helaas zijn hierbij niet alle klachten verholpen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock