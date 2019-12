Allememaggies: Bassie en Adriaan lanceren eigen kledinglijn

Zoek je nog een leuk cadeau voor de feestdagen? En is toevallig een van je familieleden groot fan van Bassie en Adriaan? Goed nieuws: het illustere duo Bassie en Adriaan lanceert een eigen kledinglijn.

De clown en acrobaat gaan T-shirts en hoody’s verkopen met daarop kreten uit de televisieserie, zoals Allememaggies, Wat er ook gebeurt altijd blijven lachen, Drommels drommels drommels en Watzeggie?. De truien zijn zowel in kinder- als volwassen maten verkrijgbaar via de website van Bassie en Adriaan.

Advertentie

Eigen kreten

Volgens hun woordvoerder kregen Bassie en Adriaan veel verzoeken voor een eigen kledinglijn van hun fans en daar luisteren ze natuurlijk maar al te graag naar. Liefhebbers van het duo kunnen zelf ook kreten aandragen die zij zelf graag op de kleding zouden willen zien. Het is de bedoeling dat het assortiment in 2020 wordt uitgebreid.

Acrobatenduo

De broers Bas (nu 84) en Aad (77) van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun stoelenact. Vervolgens gingen ze als Bassie & Adriaan verder. De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel.

Afleveringen

De honderden afleveringen zijn nog dagelijks te zien op RTL en Videoland en andere kanalen. Daarnaast is het YouTube-kanaal van Bassie en Adriaan een groot succes met ruim 85 miljoen hits en 113.000 abonnees. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: ANP.