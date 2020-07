Het is een ‘big deal’ als er om je expertise gevraagd wordt voor een interview met de Britse BBC. Terwijl Clare Wenham, universitair docent gezondheidsbeleid, de vragen probeert te beantwoorden tijdens een live-uitzending over corona, is het haar dochter die de show steelt.

Thuiswerken tijdens deze bijzondere tijden is namelijk nogal een… uitdaging als je kinderen hebt. Laat staat als je op live-televisie je verhaal zo goed mogelijk wil overbrengen, terwijl je kleuter de kamer binnenloopt en alle aandacht opeist.

Hilarisch BBC-interview

Terwijl zowel Clare als presentator Christian in eerste instantie het BBC-interview stug door blijven zetten, wordt al snel duidelijk dat de jonge Scarlett andere plannen heeft. Op een gegeven moment geven ze zich over aan het grappige meisje, dat op de achtergrond druk bezig is met de beste plek vinden voor haar unicorn lijstje. De presentator: “Scarlett, ik denk dat je hem het beste op de lagere plank kunt zetten.”