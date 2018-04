Ouders stoppen beademing van zoontje (2), maar dan gebeurt een wonder

Toen Dylan nog geen één jaar was, moesten zijn ouders hem naar het ziekenhuis brengen omdat hij niet meer kon ademen. Eenmaal daar ontdekten de dokters dat zijn longen voor tachtig procent bedekt waren met tumoren.

Het jonge ventje bleek een zeldzame vorm van kanker te hebben, die normaal gesproken alleen bij zware rokers voorkomt.

Behandelingen

Direct werd Dylan op allerlei mogelijk manieren behandeld. Dat leek aan te slaan en Dylan leek er bovenop te komen, totdat hij werd getroffen door een zware longontsteking. Zijn longetjes stopten volledig.

Beslissing

Zijn moeder vertelt: “De beademingsmachines stonden op hun hoogst en zelfs dan kreeg hij bijna geen lucht. De hele familie was al afscheid komen nemen. Ik was er kapot van, heb dagenlang niet geslapen en bleef maar huilen. We mochten ’s nachts ook bij hem blijven, omdat hij elk moment kon overlijden. We zongen voor hem en namen afscheid.” Op advies van de dokters besloten zijn ouders de beademing stop te zetten. Zijn medicatie zou worden afgebouwd en hij zou enkel nog verdovende medicatie krijgen zodat hij rustig en pijnloos zou kunnen inslapen.

Verandering

Na deze hartverscheurende keuze, keerde het tij heel plotseling.