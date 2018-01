Prinses Beatrix gespot met bijzondere handtas die al eerder de aandacht trok

Prinses Beatrix mag dan zelf meer van haar vrije tijd kunnen genieten, haar kleindochters hebben het wel druk met school, vriendinnetjes en sporten. Maar gelukkig heeft de prinses een manier gevonden om haar kleindochters altijd bij zich te hebben.

Vandaag was prinses Beatrix aanwezig bij de Nieuwjaarsontvangst in het Paleis op de Dam. Ze koos deze keer niet voor een dure designertas, maar nam een handtas met daarop een foto van Amalia, Alexia en Ariane mee. De prinses werd al eerder met deze tas gespot en ook toen was iedereen het erover eens: Beatrix moét wel een trotse oma zijn.



Bron en beeld: ANP.